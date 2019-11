Marta Melro mostra corpo tonificado

A atriz surpreendeu pela ousadia e pelo novo look.

Foto: Instagram

Marta Melro surpreendeu os seguidores ao partilhar uma fotografia nas redes sociais onde surge com uma lingerie desportiva preta.A atriz de 34 anos exibiu o corpo tonificado ao mesmo tempo que mostra que apostou num look diferente. Depois de deixar de ser loira e voltar a ter o cabelo em tom escuro, o rosto da ficção nacional decidiu colocar extensôes no cabelo.