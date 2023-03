Meghan Wiggins: O verdadeiro peixe fora de água Modelo é do signo peixes e é presença em revistas de moda

Meghan Wiggins: O verdadeiro peixe fora de água

08 mar 2023 • 19:26

Nascida em Albuquerque, no novo México, Meghan Wiggins é uma modelo que saltou para a fama graças a uma produção em fato de banho para a Sports Illustrated Swimsuit, em 2017. De lá para cá, tem sido presença em várias publicações de moda. É do signo peixes e talvez por isso goste de passar a maior parte do seu tempo de biquíni. Chama-se a isto um peixe fora de água.

