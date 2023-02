Mettisse Campbell: É por isto que elas são o sexo forte Modelo britânica de 25 anos diz que tem uma "personalidade polivalente e borbulhante"

03 fev 2023 • 15:18

Mettisse Campbell é uma modelo esteticista de 25 anos de Birmingham (Inglaterra) que se tornou conhecida por, em 2018, ter vencido o reality show ' Survival of The Fittest '. Diz que o que mais gosta o seu corpo são as tatuagens, acredita que a mulher é o sexo forte e garante que tem uma " personalidade polivalente e borbulhante " . Para agitar antes de 'usar', portanto !! !

