Mia Golob vai aquecer as bancadas de Alvalade

24 jan 2020 • 14:48

Já está confirmado que Andraz Sporar vai ser o novo reforço do Sporting e com isso as bancadas do Estádio de Alvalade também parecem sair reforçadas.É que a namorada do futebolista, Mia Golob, promete fazer furor entre os adeptos do clube. Nas redes sociais, a modelo partilha com os mais de 37 mil seguidores imagens em biquíni e lingerie, que lhe garantem inúmeros gostos.Ontem, Mia também usou o Instagram para se mostrar "orgulhosa" com este novo desafio do namorado em Portugal.