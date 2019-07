Michelle Obama assume look "ao natural" e fãs deliram

A ex primeira–dama marcou presença em Nova Orleans e surpreendeu com o visual arrojado

18:04

A mulher do ex-presidente dos Estados Unidos da América, Michelle Obama, surpreendeu a audiência do Essence Festival em Nova Orleans, ao surgir em público com o seu cabelo ao natural.

As reacções foram imediatas, tendo a sua página oficial de Instagram ficado ao rubro: "Mágica, linda, maravilhosa!", comentou um internauta, "Mrs. Obama, você é a bomba", acrescentou um admirador que não poupou a diva norte-americana.

Recorde-se que a ex primeira-dama nunca surgiu de tal forma em público, o que lhe rendeu todo este espanto por parte dos que mais a admiram.