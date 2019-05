Mulher de Salvio seduz com decote revelador

Mãe de duas crianças, Magali é considerada uma das mulheres de jogadores mais bonitas e sensuais do campeonato português e não deixa ninguém indiferente com as fotos que partilha com os fãs.





Toto Salvio e Magali Aravena desfrutam de umas merecidas férias em Nova Iorque. Nas redes sociais, a mulher do futebolista surpreendeu ao partilhar uma fotografia onde surge com um decote bastante pronunciado, deitada na cama do hotel.Com esta fotografia ousada e sensual, a companheira do craque do Benfica fez as delícias dos seus seguidores nas redes sociais.