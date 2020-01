Sara Rodrigues sobe a temperatura com fotografias no calor.

08 jan 2020 • 09:52

Sara Rodrigues tem 23 anos e é a mais-que-tudo do jogador português André Silva.Enquanto o craque está na Flórida, nos Estados Unidos, a jovem rumou para uns dias de sonho no Brasil.A zona de Tibau do Sul foi a região eleita pela jovem.Nas publicações que tem feito nas redes sociais, os seguidores têm deixado vários elogios à sua boa forma.