Namorada de Andraz Sporar promete aquecer as bancadas

30 jan 2020 • 19:55

"Estou a pensar em ti", escreveu recentemente.

Andraz Sporar é a nova contratação do Sporting que promete uma liga com grandes resultados. A seu lado terá a namorada Mia Golob que vai aquecer as bancadas leoninas.A sua mais-que-tudo é eslovaca e nas suas redes sociais partilha várias fotografias de biquíni, onde sensualidade é a palavra de ordem. Agora que o craque, de 25 anos, já chegou a Portugal, Mia já apoiou a decisão do namorado e em breve aterra no nosso país para acompanhar de perto o trabalho de Andraz.