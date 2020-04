20 abr 2020 • 18:55

Rosa Bela despiu-se de preconceitos durante a quarentena e decidiu exibir o lado mais ousado com uma fotografia em roupa interior, sentada na cama, na companhia do seu cão.A atriz de 28 anos, que vê o nome em torno de polémica desde que começou o romance com Carlos Areia, 48 anos mais velho, captou as atenções dos seguidores que a acompanham., brincou a mulher do ator na legenda da publicação que fez durante esta segunda-feira, na qual o tempo esteve chuvoso., foram algumas das reações deixadas na publicação sensual da artista.