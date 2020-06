Namorada de João Félix mostra-se sensual no Algarve

A carregar o vídeo ...

João Félix e Margarida Corceiro respondem a perguntas sobre a relação

Margarida Corceiro está a desfrutar de uns dias no Algarve, em Portimão,A namorada de João Félix passou uma longa temporada em Madrid, em La Finca, na mansão de luxo do craque português, onde esteve durante o período de quarentena ao lado do jogador.Agora, a atriz mostra-se a aproveitar os dias quentes no sul do país, e não tem resistido a partilhar fotografias ousadas onde continua a mostrar a sensualidade através das redes sociais., escreveu a jovem.Enquanto a namorada está no Algarve,Durante o tempo que teve na capital espanhola, João Félix e Margarida Corceiro partilharam vários momentos juntos que provam que o namoro vai de vento em popa após o período conturbado que passaram.