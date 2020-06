Namorada de Rúben Dias faz fãs suspirar em biquíni April Ivy exibiu a ousadia.

24 jun 2020 • 16:09

April Ivy, cantora e namorada de Rúben Dias, mostrou o lado mais sensual com uma fotografia em biquíni a desfrutar do calor na piscina.



A jovem que conquistou o coração do craque do Benfica foi alvo de uma onda de elogios. "Bomba", "Brasa", "O Rúben assim não se consegue concentrar" - atiraram os milhares de admiradores.

