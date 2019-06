Naomi Campbell nua aos 49 anos

, que está perto de completar, mostra que a idade é apenas um número. A manequim, uma das mais famosas supermodelos a nível mundial, partilhou uma fotografia onde se mostra toda nua, no meio do deserto.O retrato surge na sequência de uma produção fotográfica para a edição de julho da revista 'britânica e valeu inúmeros elogios por parte dos seguidores. Entre eles, destaca-se a reação da - também modelo -, que comentou a fotografia com vários corações.Este momento foi captado no Quénia e é usado por Naomi como forma de aguçar a curiosidade dos seus seguidores que aguardam, impacientemente, o resultado final.