Natalia Garibotto: É tudo uma questão de fé Modelo brasileira até já "agradou" ao Papa

Natalia Garibotto: É tudo uma questão de fé

23 fev 2023 • 20:20

Natalia Garibotto é uma modelo brasileira com uma popularidade acima da média nas redes sociais. Ganhou espececial destaque depois de a conta do Instagram do Papa Francisco ter colocado um 'gosto' numa foto sua em biquíni (o caso levou o Vaticano a investigar o sucedido e a apagar o 'gosto'). A verdade é que a benção estava dada e desde então Natalia tem chamado a si muitos 'fiéis'. Ámen!

Mais sobre