Natalie Roush: Momento de paz em tempo de guerra Influenciadora digital é viciada no jogo 'Call of Duty'

Natalie Roush: Momento de paz em tempo de guerra

01 mar 2023 • 21:25

Antes de se tornar modelo e influenciadora digital, Natalie Roush andou a servir às mesas numa 'coffee shop'. É apaixonada por carros, namora com um fotografo há dez anos, tem nos gatos de estimação Mayo e Choji os seus melhores amigos e é viciada no jogo de guerra 'Call Of Duty'. E diga-se de passagem que ela é bem menina para animar uma infantaria inteira.

