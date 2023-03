Nathália Zannin: O que ela gosta é de... dançar Brasileira é influenciadora, modelo e empresária mas tem uma paixão

26 mar 2023 • 19:55

Durante seis anos, Nathália Zannin brilhou no 'Domingão do Faustão', um dos programas de sucesso da TV brasileira. Hoje, destaca-se como influenciadora, modelo e empresária, mas a sua grande paixão continua a ser a dança. "Sempre será uma terapia e válvula de escape. Ela transforma e cura qualquer um", diz. Especialmente se for a dança do 'striptease'...