02 set 2020 • 14:16

Aos 33 anos, a atriz brasileira da Globo conquista o estatuto de uma das mulheres mais sexy do Mundo.Seja em biquíni ou em fato de banho, Isis Valverde exibe a as curvas ousadas capazes de levar os fãs à loucura.Depois de ter sido mãe, a musa mostra que mantém todos os cuidados com a sua imagem e os resultados estão à vista...