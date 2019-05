"Se existe coisa boa é ter uma folga a um Domingo em boa companhia, gosto de pessoas bonitas em todos os sentidos", escreveu Oceana Basílio na legenda da imagem partilhada.





Oceana Basílio e Débora Monteiro aproveitaram o bom tempo que se faz sentir para uma ida à praia. Com biquinis bastante reduzidos, as duas amigas mostraram que estão prontas para receber o verão que se avizinha e deslumbrar nos areais portugueses.Através das redes sociais, fizeram questão de registar o momento com uma fotografia que arrecadou diversos elogios dos seguidores que não ficaram indiferentes à silhueta das atrizes.