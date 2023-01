Pamela Anderson engordou 11 quilos por causa de livro

A estrela de 'Marés Vivas', atualmente com 55 anos, vai lançar livro de memórias no último dia de janeiro.

26 jan 2023 • 16:46

Vanessa Fidalgo

A escultural estrela de 'Marés Vivas', Pamela Anderson vai publicar no próximo dia 31 de janeiro - nos Estados Unidos - o seu livro de memórias, intitulado 'Love, Pamela'. Mas fazer chegar a obra a bom porto saiu-lhe 'caro', já que ao dedicar muitas horas do seu tempo à escrita, a atriz acabou por engordar cerca de 11 quilos.



Em declarações ao 'The Howard Stern Show', Pamela Anderson afirma que não teve a ajuda de nenhuma outra pessoa para escrever o seu livro de memórias, o que foi "um processo difícil" e que a levou a ganhar peso.

"Foi uma loucura, mas tive uma reação física ao contar a minha história", disse ao apresentador Howard Stern.

'Love, Pamela' promete polémica. Alguns dos excertos já revelados pela imprensa dão conta, por exemplo, de que a atriz sofreu assédio sexual por parte do ator Tim Allen, a quem acusa de lhe ter mostrado o pénis durante as gravações da série 'Home Improvement', nos anos 90.