Carolina Patrocínio

Foto: Instagram

30 jul 2020 • 19:38

É considerada uma musa da boa forma física e não descura os cuidados com a sua imagem.Após ter sido mãe do quarto filho, Carolina Patrocínio, de 33 anos, faz questão de manter a sua sensualidade, que evidencia com biquínis reduzidos e poses atrevidas.Nas redes sociais, os internautas não resistem a comentar e mostram-se surpreendidos com o físico da apresentadora do ‘ Fama Show’.De férias no Algarve, o rosto da estação de Paço de Arcos aproveita ao máximo os momentos em família entre mergulhos e brincadeiras com os mais novos.