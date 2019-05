Que brasa! José Fidalgo nu no duche

"Ponho-me a pensar no verão a esta hora e corro logo para o duche. Sai do meu corpo", escreveu na legenda da fotografia, que destaca a sua excelente forma física.

"Meu Deus!!! Até fiquei sem ar", foi um dos muitos comentários.





José Fidalgo é considerado um dos homens mais cobiçados do País. O ator que costuma usar as redes sociais para partilhar imagens do seu dia a dia surpreendeu ao publicar uma fotografia onde surge completamente despido, durante o banho.Uma fotografia ousada e inesperada que deixou as fãs eufóricas que não pouparam os elogios ao galã português: