Rihanna na pele de rainha do gelo

21 jan 2021 • 18:47

É oficial: Elsa, da Disney, perdeu o título de ‘rainha do gelo’ para Rihanna. A cantora provou que o frio também pode ser sexy, em qualquer ocasião.



Sobre o mote do inverno rigoroso, a artista protagonizou uma sessão fotográfica para a sua marca de lingerie e fez derreter todo o gelo do cenário, graças às suas curvas irresistíveis e poses escaldantes.

