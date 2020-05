Rihanna revela-se uma explosão de sensualidade durante produção em lingerie Cantora dispara termómetros em nova sessão ousada.

Rihanna revela-se uma explosão de sensualidade durante produção em lingerie

17:11

A cantora, de 32 anos, provocou o verdadeiro alvoroço em mostrar-se com uma lingerie ousada, que deixou em evidência as suas curvas. Os fãs da artista deliraram com as fotografias reveladas, que ajudam a aquecer o coração devido à longa espera por novas canções. Nesta produção intimista, Rihanna revela-se mais sensual do que nunca. É uma tentação...

Mais sobre