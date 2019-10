Rita Pereira exibe curvas no Brasil

04 out 2019 • 12:21

Rita Pereira continua a desfrutar dos dias no Brasil, onde tem aproveitado para passear, divertir-se no Rock in Rio, ou exibir a ousadia com fotografias que não deixam ninguém indiferente.A atriz de 37 anos está longe do filho, Lonô, e do companheiro, Guillaume Lallung, nestes dias em terras de Vera Cruz, depois de terem passado umas férias em família no Dubai.Rita Pereira continua a receber rasgados elogios por parte dos milhares de seguidores que a acompanham nas redes sociais. A estrela da TVI é uma das celebridades portuguesas mais influentes e já conta com mais de um milhão de fãs sempre atentos. "Que bomba", "Maravilhosa", "Deus no céu, Rita na terra", são alguns dos comentários deixados pelos admiradores.Após esta viagem, Rita Pereira irá rumar ao Japão para cumprir outros compromissos profissionais.