Romee Strijd sensual em biquíni

Romee Strijd

Foto: Instagram

04 fev 2020 • 13:34

Aos 24 anos a modelo holandesa Romee Strijd é um dos ‘anjos’ da prestigiada marca de roupa interior Victoria’s Secret.Seja em lingerie ou em biquíni, a manequim, que promete continuar a dar cartas no mundo da moda, exibe toda a sua beleza e sensualidade, que faz furor em qualquer parte do Mundo.Na fotografia partilhada nas redes sociais durante as férias em Porto Rico, a musa prova que mantém a sua ousadia e os fãs agradecem. Na caixa de comentários multiplicam-se os elogios às suas curvas deslumbrantes.