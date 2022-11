Sandra de La Vega é a mulher do jogador mexicano Andrés Guardado

22 nov 2022 • 01:30

Miguel Azevedo

Se Andrés Guardado, estrela maior da seleção mexicana, tem como principal característica em campo a antecipação ao adversário, também na vida pessoal o jogador não gosta de perder tempo. Conta-se que ainda mal conhecia Sandra de La Vega quando a pediu em casamento. “Vamos com calma. Temos de nos conhecer primeiro”, respondeu a jovem, que, no entanto, não levaria muito tempo a deixar-se envolver na jogada do médio.





Sandra é formada em comunicação e tem um mestrado em publicidade, mas optou, entretanto, por algo mais discreto, exercendo, a presidência da Fundação Andrés Guardado. É mãe de dois filhos e, aos 34 anos, mantém uma forma física invejável. Consta que antes de conhecer Guardado não se interessava pelo mundo do futebol, mas a verdade é que acabou por ceder aos dribles do atual marido. Na gíria do futebol chama-se a isto ‘dar mole ao adversário’.

Andrés Guardado



Aos 36 anos, é um dos veteranos da seleção mexicana. Representa atualmente o Betis, de Espanha, mas já passou por vários emblemas europeus. Começou no Atlas (México), mas jogou também no Deportivo da Corunha, Valência, Bayer Leverkusen e PSV Eindhoven.