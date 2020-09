Shakira exibe curvas com biquíni que desenhou Aos 43 anos, a cantora continua a fazer furor.

Shakira

Foto: Instagram

10 set 2020 • 12:39

De férias nas Maldivas, Shakira aproveitou as praias paradisíacas para se deixar fotografar com um biquíni lilás, com franjas, desenhado por si.



Este é o meu novo biquíni. Preciso sempre de criar o meu para o verão, partilhou com os seguidores, que não ficaram indiferentes às suas curvas. A publicação mereceu milhares de gostos e elogios ao modelo e à excelente forma física que a cantora exibe.

