Shantal Monique: Tudo sobre as leias da bioquímica Influencer desenvolve página com conteúdos para adultos

12 abr 2023 • 20:35

Nascida em Seatlle, Shantal Monique é uma modelo e influencer de moda que já posou para a Playboy (em 2015 foi playmate do ano) e que hoje goza de uma popularidade contabilizada em quase 1,5 milhões de seguidores. Com formação académica em bioquímica, desenvolve também uma página com conteúdos para adultos, ou não fosse ela especialista em reações químicas em seres vivos...

