O 'anjo' luso-angolano continua a deslumbrar com fotografias ousadas.

Sharam Diniz

Foto: Instagram

11:53

Sharam Diniz tornou-se conhecida dos portugueses ao desfilar para a conhecida marca de lingerie Victoria’s Secret.Desde então, o ‘anjo’ luso-angolano nunca mais parou e nesta quarentena tem aquecido as redes sociais com a publicação de fotografias muito sedutoras.A beleza desta ‘pérola negra’ não deixa ninguém indiferente e os fãs mimam-na com os mais rasgados elogios.n