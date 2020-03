Sofia Ribeiro exibe corpo ao natural e é elogiada

O rosto da TVI mostrou-se de biquíni sem complexos com as imperfeições.

Sofia Ribeiro

Foto: Instagram

10 mar 2020 • 12:54

Aos 35 anos, Sofia Ribeiro mostra-se orgulhosa e confiante com o corpo.De férias no Brasil, a atriz surpreendeu os fãs ao partilhar uma foto em biquíni, ao natural, sem medo de mostrar as curvas. Na legenda da imagem, a atriz referiu-se às suas "imperfeições", que encara com naturalidade.A publicação de Sofia mereceu a atenção de milhares de fãs que não pouparam nos elogios.n