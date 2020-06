Sofia Ribeiro mostra forma física e leva fãs ao delírio: "Sereia" A atriz exibiu as curvas sensuais na praia.

23 jun 2020 • 14:27

Aos 35 anos, Sofia Ribeiro voltou a exibir a excelente forma física. A desfrutar dos dias quentes que se fazem sentir, a atriz partilhou uma ida à praia com a sobrinha onde aproveitou para posar com um biquíni azul e mostrar a sensualidade.



"Tia, posso tirar-te uma foto?", escreveu a artista na legenda da publicação nas redes sociais, revelando que foi a menina que registou o momento. "Com uma tia destas andava sempre a produzir sessões fotográficas", "Sereia", "És poderosa", foram alguns dos elogios.

