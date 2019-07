Sofia Richie ousada em topless A modelo americana deixou pouco à imaginação e conseguiu incendiar as redes sociais.

Aos 20 anos, Sofia Richie mostra tudo e deixa pouco à imaginação

12:14

Sofia Richie foi uma das convidadas de Kylie Jenner para uma viagem de raparigas às ilhas ilhas Turcas e Caicos. Numa viagem repleta de sensualidade, onde a empresária lançou a sua mais recente linha de biquínis, Sofia fez questão de revelar vários pormenores através das redes sociais.



Com apenas 20 anos, a jovem conseguiu incendear as redes sociais com fotografias arrasadoras em topless em pleno areal paradisíaco.

