Sónia Araújo faz de tudo para manter excelente forma física

Aos 48 anos, Sónia Araújo é considerada uma das mulheres mais atraentes do panorama nacional. Apesar de manter um ritmo de trabalho bastante ativo, a apresentadora não descura da atividade física e tudo faz para manter uma silhueta deslumbrante.Além de uma alimentação saudável e da prática regular de exercício físico, Sónia também faz massagens tonificantes no corpo, tal como revelou através das redes sociais. Na imagem, a comunicadora surge relaxada durante a sessão e mostra-se bastante satisfeita com os resultados que tem vindo a alcançar.