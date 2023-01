'Dança Comigo' é apresentado por Sílvia Alberto e conta como jurados: Sónia Araújo, Filipe La Féria e Noua Wong.







A vida como um samba".'Dança Comigo' é apresentado por Sílvia Alberto e conta como jurados: Sónia Araújo, Filipe La Féria e Noua Wong.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por ?o´??? ???u´?? (@sonia_l_araujo)

Com 52 anos, Sónia Araújo mostra o seu talento para a dança e deixa todos de boca aberta com a sua forma física.A jurada do 'Dança Comigo' (RTP1) publicou um vídeo a promover o programa, onde aparece a sambar no alto de uma favela no Rio de Janeiro, Brasil. Na legenda, Sónia escreveu: "