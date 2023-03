Stepahnie Feitosa Moura: O mistério faz parte do charme Brasileira de 33 anos é personal trainer e dançarina

Stepahnie Feitosa Moura: O mistério faz parte do charme

20 mar 2023 • 21:13

A dona deste corpo esculpido tem nome. Stephanie Feitosa Moura é personal trainer e dançarina (acompanha os shows do cantor Leonardo) e as curvas que tanto gosta de exibir deve-as ao desporto e à dança. Não é, portanto, de estranhar que tenha centenas de milhares de seguidores nas redes sociais. Mas, aos 33 anos, mantém a vida pessoal em segredo absoluto. O mistério faz parte do seu charme.