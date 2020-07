Vanessa Rebelo sexy e ousada até sozinha em casa...

Vanessa Rebelo

Foto: Instagram

13:15

Não há dias tristes na vida de Vanessa Rebelo, de 39 anos, nem mesmo quando está sozinha em casa.A companheira de Simão Sabrosa voltou a deslumbrar ao mostrar-se com um biquíni da moda, que deixou em evidência a sua silhueta curvilínea.Além do corpo escaldante, Vanessa quis deixar em destaque os acessórios com que compôs o visual., apontou, revelando-se muito satisfeita com as suas escolhas. Os admiradores elogiaram as peças eleitas e pediram conselhos.