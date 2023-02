ZaraLena Jackson: A fruta faz bem à saúde Influencer, de 30 anos, nasceu em Preston (Inglaterra) e saltou para a fama graças a um reality show

01 fev 2023 • 17:51

ZaraLena Jackson, de 30 anos, nasceu em Preston (Inglaterra) e saltou para a fama graças ao reality show 'Ex On The Beach', um programa sobre reencontros com antigos companheiros. Hoje, soma mais de 200 mil seguidores nas redes sociais em que faz de tudo para não desiludir. "Um gostinho do fruto proibido" escreveu numa das ultimas fotografias. E toda a gente sabe que a fruta faz bem à saúde!

